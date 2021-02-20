Сургутских извозчиков проверят на безопасность

В Сургуте проверят водителей такси. В городе силами сотрудников ГИБДД состоится профилактическое мероприятие «Такси». Цель проверки - обеспечение безопасности и законности предоставления услуг такси.

Госавтоинспекция, в преддверии события, призывает водителей соблюдать ПДД, быть особенно внимательными во время движения и не превышать скорость.

Также сотрудники ГАИ призывают таксистов не только самим пристегиваться ремнями безопасности, но следить, чтобы их пассажиры тоже не пренебрегали собственной безопасностью.