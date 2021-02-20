За год Югра нарастила объем ввода жилья на 18%

ХМАО-Югра за прошедший год существенно увеличил объем ввода жилья, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании по вопросам реализации национальных проектов «Жилье и городская среда». По словам государственного деятеля, субъект застраивается жилыми домами активнее всех в Уральском Федеральном Округе.

«Три региона УФО за минувший год смогли нарастить объем ввода жилья. Достаточно серьезно нарастил Ханты-Мансийский автономный округ – на 18 процентов. Следом Ямало-Ненецкий автономный округ – на 17 процентов и Челябинская область – на полтора процента», – поделился данными Марат Хуснуллин.

Лидирует Югра также по выдаче ипотеки в Уральском федеральном округе (субъект делит место со Свердловской и Челябинской областями – вместе в них выдается 75% всех ипотечных кредитов округа), а также по показателю расселения из аварийного жилья – он выше среднероссийского и составляет 151%.

Ранее siapress.ru писал о том, что процент по ипотеке для многодетных семей могут снизить.