Американские ученые выяснили, что супруги разводятся чаще после рождения девочек

Американские ученые выяснили, что количество разводов коррелирует с полом первого ребенка. Исследование, длившееся 40 лет, было представлено учеными из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия. Его результаты были опубликованы в The Economic Journal.

По информации, полученной исследователями, супруги с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с сыновьями, и чаще всего – когда девочки достигают возраста 15-ти лет.

Ученые связывают эту закономерность с тем, что родители чаще спорят в вопросах воспитания дочерей чаще, чем по поводу воспитания сыновей. В том числе, часто супруги спорят о том, как девочки-подростки одеваются, где работают и с кем встречаются. С мальчиками такие вопросы обсуждают реже.

Интересно, что риск развода в семье с первенцем-девочкой снижается, если отец в детстве воспитывался вместе с сестрой.