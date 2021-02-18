Актер фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Андрей Мягков умер на 83 году жизни

Сегодня, 18 февраля, в Москве скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года. Информацию об этом предоставил ТАСС со ссылкой на пресс-службу в МХТ имени Чехова, где служил актер.

Артист запомнился нам по ролям в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», в комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман», а также в драме «Жестокий романс». За всю свою жизнь Мягков был награжден двумя государственными премиями, тремя орденами и театральной премией «Чайка».