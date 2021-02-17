Психолог рассказала, как вынести шестидневную рабочую неделю

Психолог рассказала радио Sputnik, как с минимальным ущербом перенести шестидневную рабочую неделю. 15 февраля у россиян началась шестидневная рабочая неделя, растянутая для того, чтобы сократить количество рабочих дней на следующей неделе до трех в честь празднования 23 февраля. Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко назвала рекомендации, которые помогут справиться с растянутым в преддверии праздников рабочим циклом. Ученый посоветовала в субботу думать о выходных: «Надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом отдохнем, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью».

Также Овчаренко посоветовала распределить рабочую нагрузку так, чтобы трудные задачи выполнять в первые дни рабочей недели. По ее словам, это особенно поможет тем, чья работа связана с большой концентрацией внимания и тем, чья усталость накапливается день ото дня.

Ранее siapress.ruписал о том, как именно РосТруд распределил праздничные дни в феврале: напомним, что эта неделя — шестидневная, далее следуют три выходных. Перенос рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля, связан с празднованием Дня защитника Отечества.