Председатель Сколково Аркадий Дворкович рассказал о перспективах цифровых госвалют

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что государственные цифровые валюты могут оказаться перспективнее биткоина. Своим видением перспектив виртуальных денег эксперт поделился в интервью РИА Новости. В том числе, экономист считает, что цифровая госвалюта может оказаться даже популярнее «крипты»: «Я не знаю, сможет ли корпоративное сообщество победить желание центральных банков мира сохранить власть над валютным рынком. Поэтому, поскольку (государственные) цифровые валюты подвластны центробанкам, они имеют формально больше перспектив и могут иметь более широкое хождение, ликвидность и востребованность, чем биткоин… Если центральные банки будут их (вводить), регулируя мягким образом, это вполне востребованная тема», — заключил Дворкович.

Рассуждая о самих криптовалютах, представитель инновационного центра не торопится встать на сторону защитников или противников криптовалют: «С одной стороны, я остаюсь скептиком в силу всех тех ограничений, которые существуют на финансовых рынках, и позиции подавляющего большинства центральных банков по всему миру. С другой стороны, последняя новость о готовности компании Tesla продавать машины за биткоин говорит о том, что серьезные инвесторы стали считать его перспективным активом. Тема интересная, но станет ли она постоянной, не берусь прогнозировать».

Напомним, в минувший вторник цена «биткоина», самой известной в мире криптовалюты, побила исторический рекорд. Валюта поднялась выше 50 тысяч долларов, передает Lenta.ru. По-видимому, рост биткоина обусловлен объявлением компании Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Также автопроизводитель заявил, что в скором времени будет принимать оплату биткоинами.