Специалисты рекомендуют медицинские маски в борьбе с ковидом

Тканевые маски не защищают от коронавируса так, как это делают медицинские. О вреде «многоразовых» неопреновых масок рассказал врач Евгений Тимаков в эфире «Вести.ФМ».

По его словам, тканевая маска, в отличие от медицинской, не только никак не защищает от коронавируса, но и может вызвать воспаление кожи лица и изменения носоглотки. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет», — сказал он.

Прокомментировал он и тренд, возникший среди особо впечатлительных людей, — носить сразу две маски. В этом нет никакой необходимости, отмечает врач: достаточно одной трехслойной медицинской маски.

Ранее Тимаков заявлял, что масочный режим в России снимать можно будет не раньше мая, а в Москве — в июне. Так эксперт отреагировал на решение властей Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение средств защиты в общественных местах.

Ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, и нарушение масочного режима вызывает резонанс в обществе. Так, например, накануне siapress.ruписал о том, как из-за фото без масок, на членов общественной палаты Югры пожаловались в полицию. А губернатор Югры Наталья Комарова и вовсе сравнила людей без масок с распространителями наркотиков: «Те лица, которые занимаются распространением наркотиков, совершают тяжкое преступление и несут ответственность. Когда мы не надеваем маску (а это первое требование при установлении на той или иной территории факта эпидемии или пандемии), мы являемся распространителями для других людей», — заявила она на январском заседании оперштаба.