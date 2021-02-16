Губернатор Тюменской области Александр Моор расскажет о развитии городской среды онлайн

16 февраля в 14:00 губернатор Тюменской области в прямом эфире в Instagram расскажет о развитии городской среды в регионе. Александр Моор ответит на вопросы Дарьи Кислицыной, руководителя департамента региональных программ экспертного института социальных исследований (Москва).

«Регионы о главном» — прямые эфиры в Instagram с главами субъектов Российской Федерации. Проект направлен на освещение наиболее актуальных тем российских территорий. В рамках бесед озвучиваются актуальные вопросы от модератора, СМИ, жителей региона.

Трансляция интервью на личной странице губернатора и в сообществе проекта «Регионы о главном».