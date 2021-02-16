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​Деньги выделены, контроля нет. Благоустройство малых городов России провалилось

Проект по развитию малых городов признали неэффективным

​Деньги выделены, контроля нет. Благоустройство малых городов России провалилось
Фото: pixabay.com

Счетная палата РФ отметила неэффективность проекта по благоустройству малых городов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте ведомства. Такой вывод был сделан после анализа реализации проектов развития комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Проект по созданию комфортной городской среды в малых городах проводится по поручению президента России уже четвертый год. Из победивших 240 проектов благоустройства — федеральный бюджет выделил на них более 15 млрд рублей — на 1 января 2021 года реализовано немногим больше половины (69,2 процента). «Заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут», — подытоживает отчет аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Основные причины таких низких показателей, по мнению ведомства, — плохой контроль за реализацией проектов, в том числе проблемы с нормативным регулированием: в заключаемых с регионами соглашениях не прописывается ни ожидаемого количества, ни качества результатов. Нет в соглашении и ответственности за неисполнение обязательств. «Сейчас по сути есть только один показатель результативности — наличие самого факта реализации проекта», – констатировала Светлана Орлова.

Еще одна существенная проблема в том, что и сами регионы работают «спустя рукава», подчеркивают в Счетной палате. К примеру, проект города Переславль-Залесский был направлен на замену парковки на главной площади благоустроенной площадью, однако после реализации проекта парковка сохранилась; еще и выяснилось, что в проектной документации и не было никаких работ по благоустройству площади (и сносу парковки) — хотя в конкурсной заявке они фигурировали.

Не хотят регионы и помогать в софинансировании проектов из местных бюджетов. «По информации 46 регионов (73 процента от числа субъектов — получателей господдержки по итогам конкурса), фактический объем привлеченных средств частных инвесторов составил всего 1,9 млрд рублей, или 48 процентов от заявленного», — отметила Светлана Орлова.

По итогам анализа Счетная палата направила свои рекомендации в правительство Российской Федерации: среди прочего специалисты предложили назначить в городах, участвующих в проекте, ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль. «Надеемся, что наши рекомендации помогут как дальнейшей реализации проектов, так и в целом развитию малых городов и поселений. Эта тема хоть и не самая масштабная из тех, что мы обычно рассматриваем, но очень чувствительная. Ведь в малых городах проживает около 23 млн человек, то есть почти четверть всего городского населения», — прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее siapress.ru писал о едином портале по голосованию за общественные территории для благоустройства в рамках данного проекта. Голосовать за любимые места смогут и югорчане — достаточно будет выбрать на портале свой регион и проголосовать за понравившийся вариант.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 330, комментариев: 0
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