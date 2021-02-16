Глава «Норникеля» Владимир Потанин вошел в список Forbes с 30-миллиардным состоянием

Рекордное богатство: глава «Норильского никеля» Владимир Потанин вошел в список Forbes как владелец состояния в 30 миллиардов долларов — это высший результат для россиянина.

Данные появились в рейтинге Forbes Real Time — отметим, что он составляется в режиме реального времени и оперативно реагирует на изменения в данных о состоянии богатейших людей планеты.

Потанину есть куда стремиться: он находится на 50-м месте, а на вершине рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос, у него на данный момент 190,8 миллиарда долларов.

В списке самых богатых людей планеты есть еще несколько россиян. В первую очередь это совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — у него 26 миллиардов долларов.

Фигурирует в списке и глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов, однако его можно с полным правом назвать примером скромности: лидер Сургутнефтегаза находится на 1684 месте с состоянием 1,8 миллиарда долларов.