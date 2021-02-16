В России проработают предложения по льготным ипотечным программа для семей

Семьи с детьми в России могут рассчитывать на льготные ставки по ипотеке. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах: об этом сообщается на сайте Кремля.

На kremlin.ruнакануне опубликовали целый список поручений президента. Семей с детьми должно заинтересовать это: «Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей».

Предложения от правительства и Центробанка глава государства ждет до 31 марта.

Напомним, что сейчас в России действует программа по ставке 6,5 процента: ее ввели в 2020 году как меру поддержки из-за пандемии коронавируса. Несмотря на заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что программу необходимо вовремя — то есть 1 ноября 2020 года — свернуть, ее действие продлили до 1 июля 2021 года: по словам Путина, населению по-прежнему «тяжеловато» платить ипотеку по «доковидным» ставкам.