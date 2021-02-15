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​Мошенники из «колл-центров» своровали у россиян почти 70 миллиардов рублей

Ущерб от киберпреступников в России за 2020 год составил 69 млрд руб.

​Мошенники из «колл-центров» своровали у россиян почти 70 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Ущерб, который «сотрудники колл-центров» нанесли россиянам в 2020 году, составил 69 миллиардов рублей, подсчитали в российской секции Международной полицейской ассоциации. Президент секции Юрий Жданов в интервью «Российской Газете» отметил, что в этом году мошенники, добирающиеся до банковских счетов доверчивых россиян телефонными звонками, могут «увести» до 90 миллиардов.

Основываясь на данных 2020 года, специалисты прогнозируют, что за 2021 год число мошеннических звонков якобы от сотрудников банков может превысить 19 миллионов. Для сравнения: за прошлый год их поступило на телефоны клиентов около 15 миллионов, зарегистрировано более 510 тысяч IT-преступлений. В этом году с доверчивыми абонентами начнет общаться искусственный интеллект: правоохранители ждут, что злоумышленники перейдут на автоматизированный обзвон из роботизированных виртуальных колл-центров.

При этом, по словам Жданова, меры борьбы уже определены — в первую очередь, готовятся законопроекты и подзаконные акты с рядом мер, таких как, обязанность операторов связи блокировать вызовы, приходящие из-за границы, но имеющие российскую городскую нумерацию.

Напомним, что обезопасить себя от действий преступников, представляющихся сотрудниками банка, достаточно просто. Получив такой звонок, следует положить трубку и при необходимости позвонить в банк самим по номеру телефона, который опубликован на пластиковой банковской карте. Никаких данных дозванивающимся «специалистам» передавать не следует.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 285, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:33
Кто только не обворовывает доверчивых россиян – чиновники обворовывают, «сотрудники колл-центров» обворовывают.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:57
В заголовке поменять на "Партия и правительство" и несколтко нулей добавить - будет описание текущей деятельности кремля
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