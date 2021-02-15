Бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев опубликовал фото с фонарями во время акции с фонариками

Фотографии фонарей появились в инстаграме заместителя председателя Совбеза РФ, бывшего премьера и президента Дмитрия Медведева накануне. На этот факт обратила внимание общественность: напомним, что накануне по России проходила акция «Любовь сильнее страха», во время которой россияне в поддержку политика Алексея Навального зажигали фонарики.

Публикация тут же обросла домыслами — не являются ли фонари скрытой поддержкой акции от фигуранта одного из самых громких фильмов-разоблачений Навального. В итоге Медведеву пришлось пояснять: нет, не является: «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил он на вопрос одно из своих подписчиков.

Напомним, что акцию с фонариками, которая проходила по всей России, в Сургуте не поддержали: на площадь Советов вышел один человек. В соцсетях фотографий с фонариками тоже не нашлось.