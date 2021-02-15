Фильм «Любовь и голуби» назван лучшим фильмом о любви

Лучший фильм о любви выбрали россияне. Им оказалась комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» — ее назвали 13 процентов участников опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование, история о любовных похождениях Василия Кузякина без труда победила такие романтические картины, как «Титаник» с Леонардо Ди Каприо (десять процентов респондентов отдали пальму первенства ему), «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба» (их назвали по три процента участников опроса).

Также в топе россиян — «Унесенные ветром» и еще один фильм Меньшова — «Москва слезам не верит». В целом, зрители отдают предпочтение советскому кинематографу: в десятке также «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Девчата». Отечественным ромкомам, судя по всему, способен противостоять только Ли Каприо — в списке также фигурирует «Ромео и Джульетта».

Опрос проводили в конце января — фильмы называли 1600 участников исследования в 382 населенных пунктах по всей стране.