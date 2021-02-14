В Пермском крае погибла туристка из Тюмени: она путешествовала по Усьвинским столбам

Тюменская туристка погибла во время пересечения каменного массива в Пермском крае. Женщина сорвалась в ущелье, от полученных травм она скончалась во время транспортировки до медучреждения. Инцидент произошел накануне, 13 февраля, на Усьвинских столбах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального Министерства территориальной безопасности.

«В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении турмаршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта. Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи», — рассказали изданию в ведомстве.

По предварительным данным, жительница Тюмени была в составе незарегистрированной тургруппы.