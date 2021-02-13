Главой Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России (ПФР). Максим Топилин покинул должность. Теперь руководить структурой будет Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).

По данным «Известий», кадровые перестановки могут быть связаны с разработкой новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере. Кроме того, есть вероятность, что Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования объединят.