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​Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России

Главой Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим

​Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России
Фото: vk.com/gov

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России (ПФР). Максим Топилин покинул должность. Теперь руководить структурой будет Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).

По данным «Известий», кадровые перестановки могут быть связаны с разработкой новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере. Кроме того, есть вероятность, что Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования объединят.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 220, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 18:43
Лучше б просто главу сменил.

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