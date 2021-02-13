Соратница Навального посмотрела передачи о нем на госканалах и рассказала, что в них не так

Глава отдела расследований ФБК (признан иностранным агентом) Мария Певчих выпустила 20-минутный ролик на YouTube, в котором объяснила, почему Алексей Навальный стал главной темой эфиров федеральных телепередач, и назвала ложью то, что о нем говорят.

«Мы сломали государственную пропаганду – систему замалчивания, утаивания, игнорирования», - заявила Певчих. Удалось это, по ее словам, благодаря тому, что каждый четвертый россиянин посмотрел фильм о «дворце Путина»: «Эти рейтинги в разы превышают рейтинги передач федерального телевидения <…> Навальный превратился из того, чье имя нельзя произносить, в главную тему обсуждения».

Из-за общественного интереса к фильму, по мнению Певчих, перед государственной пропагандой стояла задача сделать так, чтобы публика не сомневалась, что верить ему нельзя. Поэтому с экранов телевизоров на него полились «просто какие-то потоки лжи». В ролике глава отдела расследований представила доказательства того, что в федеральном эфире искажали факты. Так, в ответ на то, что телеканал «Россия 1» оценил затраты на немецкую студию, где частично снимался ролик о дворце, в 970 000 евро, она показала счет с немецкой студии Black Forest на 1800 евро.

Расследование Алексея Навального о «дворце Путина» вышло три недели назад и собрали почти 112 миллионов просмотров. После выхода фильма все федеральные телеканалы показали сюжеты о дворце под Геленджиком на берегу мыса Идокопас. По официальным данным, это спа-отель, который строит бизнесмен Аркадий Ротенберг.