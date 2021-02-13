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​«Мы сломали государственную пропаганду – систему замалчивания, утаивания, игнорирования»

Соратница Навального посмотрела передачи о нем на госканалах и рассказала, что в них не так

​«Мы сломали государственную пропаганду – систему замалчивания, утаивания, игнорирования»

Глава отдела расследований ФБК (признан иностранным агентом) Мария Певчих выпустила 20-минутный ролик на YouTube, в котором объяснила, почему Алексей Навальный стал главной темой эфиров федеральных телепередач, и назвала ложью то, что о нем говорят.

«Мы сломали государственную пропаганду – систему замалчивания, утаивания, игнорирования», - заявила Певчих. Удалось это, по ее словам, благодаря тому, что каждый четвертый россиянин посмотрел фильм о «дворце Путина»: «Эти рейтинги в разы превышают рейтинги передач федерального телевидения <…> Навальный превратился из того, чье имя нельзя произносить, в главную тему обсуждения».

Из-за общественного интереса к фильму, по мнению Певчих, перед государственной пропагандой стояла задача сделать так, чтобы публика не сомневалась, что верить ему нельзя. Поэтому с экранов телевизоров на него полились «просто какие-то потоки лжи». В ролике глава отдела расследований представила доказательства того, что в федеральном эфире искажали факты. Так, в ответ на то, что телеканал «Россия 1» оценил затраты на немецкую студию, где частично снимался ролик о дворце, в 970 000 евро, она показала счет с немецкой студии Black Forest на 1800 евро.

Расследование Алексея Навального о «дворце Путина» вышло три недели назад и собрали почти 112 миллионов просмотров. После выхода фильма все федеральные телеканалы показали сюжеты о дворце под Геленджиком на берегу мыса Идокопас. По официальным данным, это спа-отель, который строит бизнесмен Аркадий Ротенберг.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 273, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:02
Чего, чего она сломала?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:09
Да посмотрите хотя бы обычный не оппозиционный канал рентиви некоторые передачи, там такие дворцы в подмосковье показывают, которыми помимо чиновников всякая шваль владеет – «оппозиционер» Навальный со своими роликами отдыхает.
йося
не нравится
Сегодня в 11:37
Эти дебилы постоянно врут передергивают и преувеличивать, 90 процентов нормальных уже давно поняли, что все эти навальный подвальнве и прочие ненормальные просто дешёвые предатели.
Соловьёв красавчик рубит эту шваль не по детски.
Сломали они..
Mobii йося
не нравится
Сегодня в 11:39
полагаю, ирония?

ибо уж жильца Комо в пример приводить вообще моветон
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:01
Это бред шизофренички, страдающей манией величия, мол «идеи «навальнизма» овладевают массами». В информационном обществе все держится на узнаваемости. Навальный привлёк к себе внимание. Но дальше ресурс его узнаваемости иссяк. Он уже на свалке. Информационное общество ждёт новых горячих тем. Ну может он ещё «помахает крыльями» в процессе с ветераном, потом забвение. Колония. Кому он будут интересен. Сидит и сидит. Много у нас ещё сидит. Обсуждаем ли мы Михаила Ефремова? Нет. Так и с Навальным. Кому нужен «политический информационный труп».
Mobii Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:43
так иссяк, что год назад в телике его фамилию даже не называли, а сейчас все скабаеевы-киселевы ежедневно его поносят.
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:15
Ротенберн:
- Этот дворец, оказывается, мой.

Ну, а по факту: президент имеет право на достойное жилье.
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