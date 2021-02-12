Губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с работой оборонного предприятия

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетила Нижегородский завод 70-летия Победы концерна «ВКО Алмаз-Антей».

Концерн «ВКО Алмаз-Антей» - одно из ведущих оборонных предприятий России. Здесь производят зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения.

В рамках диверсификации оборонного производства Нижегородский завод 70-летия Победы стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.

Александр Моор ознакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна «ВКО Алмаз-Антей», предназначенных для нефтегазовой отрасли.