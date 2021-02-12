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​Александр Моор посетил предприятие концерна «ВКО Алмаз-Антей»

Губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с работой оборонного предприятия

​Александр Моор посетил предприятие концерна «ВКО Алмаз-Антей»
Фото: nashgorod.ru

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетила Нижегородский завод 70-летия Победы концерна «ВКО Алмаз-Антей».

Концерн «ВКО Алмаз-Антей» - одно из ведущих оборонных предприятий России. Здесь производят зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения.

В рамках диверсификации оборонного производства Нижегородский завод 70-летия Победы стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.

Александр Моор ознакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна «ВКО Алмаз-Антей», предназначенных для нефтегазовой отрасли.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 137, комментариев: 0
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