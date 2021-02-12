Губернатор Тюменской области Александр Моор совершает рабочую поездку в Нижний Новгород

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором посетит предприятие концерна «ВКО Алмаз-Антей» и ознакомится с разработками высокотехнологичной продукции для топливно-энергетического комплекса.

Планируется, что Александр Моор примет участие в представительном заседании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями топливно-энергетического комплекса, оборонно-промышленного комплекса и гражданского машиностроения. Оно пройдет в Нижнем Новгороде сегодня, 12 февраля, в рамках межотраслевого технологического дня «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

В числе участников - первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минэнерго и Минпромторга, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.

Губернатор выступит на заседании с докладом, в котором расскажет о тюменском нефтепромышленном кластере и накопленном в регионе опыте организации и координации эффективного сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями.