Суббота 20 февраля будет рабочей

Россиян ждет удлиненная трудовая неделя — с 15 по 20 февраля. Работать придется в следующую субботу, напоминает Роструд.

Зато после нее будет три дня выходных и трехдневные трудовые будни. Это связано с переносом рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля, чтобы дать россиянам качественно отпраздновать День защитника Отечества, который приходится на 23 февраля.

Таким образом, рабочий план на ближайшие недели такой:

15-20 февраля — шестидневная рабочая неделя;

21-23 февраля — выходные;

24-26 февраля — трехдневная рабочая неделя.