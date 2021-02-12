16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7579   EUR  89,4388  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Следующая трудовая неделя в России будет увеличенная

Суббота 20 февраля будет рабочей

​Следующая трудовая неделя в России будет увеличенная
Фото: pixabay.com

Россиян ждет удлиненная трудовая неделя — с 15 по 20 февраля. Работать придется в следующую субботу, напоминает Роструд.

Зато после нее будет три дня выходных и трехдневные трудовые будни. Это связано с переносом рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля, чтобы дать россиянам качественно отпраздновать День защитника Отечества, который приходится на 23 февраля.

Таким образом, рабочий план на ближайшие недели такой:

15-20 февраля — шестидневная рабочая неделя;
21-23 февраля — выходные;
24-26 февраля — трехдневная рабочая неделя.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 09:30, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 2153
  2. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 1948
  3. ​Недоверчивый Сургут 1241
  4. ​В мэрии Ханты-Мансийска заявили, что уже пять лет не берут взяток 1193
  5. ​Новый главный росгвардеец Югры встретился с губернатором Натальей Комаровой 1170
  6. ​Житель Нижневартовска отправился в колонию за ложное сообщение о минировании школ 1152
  7. ​Работникам арестованного Копайгоры выплатили долги по зарплате 1117
  8. ​Вартовчане смогут следить за ремонтом дорог на онлайн-карте 1086
  9. Вновь сто: 120 югорчан заразились коронавирусом накануне 1046
  10. Коронавирус унес жизни трех жителей ХМАО 1008
  1. ​Спасти от самих себя 7381
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6690
  3. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5662
  4. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5650
  5. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5285
  6. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 4767
  7. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4515
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 4062
  9. Делаем ставки, господа 3538
  10. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3479
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16391
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13190
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10473
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10408
  5. На югорской трассе погибли два человека 10112
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10089
  7. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9862
  8. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9752
  9. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9664
  10. Два жителя Нефтеюганска госпитализированы после пожара 9198

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика