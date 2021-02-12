Генпрокуратура направила дело банка «Югра» о растратах в суд

Растратами в банке «Югра» будет заниматься суд: Генпрокуратура передала соответствующее уголовное дело в суд, о чем сообщила ее пресс-служба.

Напомним, что ищут более 23 миллиардов рублей — фигурантами дела по статье УК «Растрата чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения» проходят владелец ПАО Банк «Югра» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, президент банка Алексей Нефедов и директор московского филиала Нина Чернова.

Следствие предполагает, что во главе организованной группы встал сам владелец банка, под чьим руководством с 2014 по 2017 год из банка было похищено 23,6 млрд рублей, на которые были выданы заведомо невозвратные кредиты. Деньги брали подконтрольные Хотину компании «Капстрой», «Восток» и «Мултановское».

С июля 2017 года банк лишился лицензии — как отмечает polit.ru, крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России: вкладчикам банка пришлось выплачивать более 170 миллиардов рублей. На сегодняшний день банк признан банкротом, а его владелец Алексей Хотин находится под домашним арестом.