«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА – 49%.

Финализация сделки произойдет в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

«Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока», – говорит генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

«С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения. Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов», - подчеркнул советник Премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» - USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. МегаФон работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях.

«ИКС Холдинг» – российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, – YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Приоритетные направления деятельности «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. Холдинг - крупнейший поставщик ИТ для операторов связи и входит в Топ-3 крупнейших ИТ-разработчиков России.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике. ЦРПТ является совместным проектом USM (50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. CRPT Turon по результатам эксперимента определен оператором системы маркировки в Республике Узбекистан, которая создана в формате государственно-частного партнерства.

Ucell — узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. С 5 декабря 2018 года ООО «COSCOM» (торговая марка «Ucell») – на 100% государственная компания. За минувших два года Ucell с 8 миллионами абонентов стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана. На февраль 2020 года покрытие в населённых пунктах составляет 97,6% (GSM); 72,9% (UMTS); 60,8% (LTE). Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.