Совфед предложил оставлять должникам по кредитам сумму прожиточного минимума

Должникам по кредитам будут оставлять сумму прожиточного минимума: сенаторы Совета Федерации внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

Речь идет о должниках, со счетов которых судебные приставы снимают все поступающие деньги в счет уплаты долгов. Авторы законопроекта предлагают им не снимать все средства подчистую, а оставлять кое-что на жизнь — то есть сумму прожиточного минимума. В пресс-службе Совфеда отметили, что таким образом защитят пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий.

Законопроект подразумевает, что должник, у которого с карты пропадают все поступающие на нее деньги, должен обратиться к судебным приставам с просьбой сохранять ему ежемесячный доход не ниже величины прожиточного минимума.

По мысли одного из авторов документа — первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, так будет обеспечено конституционное право на социальное обеспечение — то есть благодаря инициативе, ни один человек в стране не останется фактически без средств к существованию.