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​Российские сенаторы оставят должникам деньги на хлеб и воду

Совфед предложил оставлять должникам по кредитам сумму прожиточного минимума

​Российские сенаторы оставят должникам деньги на хлеб и воду
Фото: pixabay.com

Должникам по кредитам будут оставлять сумму прожиточного минимума: сенаторы Совета Федерации внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

Речь идет о должниках, со счетов которых судебные приставы снимают все поступающие деньги в счет уплаты долгов. Авторы законопроекта предлагают им не снимать все средства подчистую, а оставлять кое-что на жизнь — то есть сумму прожиточного минимума. В пресс-службе Совфеда отметили, что таким образом защитят пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий.

Законопроект подразумевает, что должник, у которого с карты пропадают все поступающие на нее деньги, должен обратиться к судебным приставам с просьбой сохранять ему ежемесячный доход не ниже величины прожиточного минимума.

По мысли одного из авторов документа — первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, так будет обеспечено конституционное право на социальное обеспечение — то есть благодаря инициативе, ни один человек в стране не останется фактически без средств к существованию.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 195, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:14
Ага! Этот Турчак сам бы пожил на прожиточный минимум! То есть он предлагает «отрубать хвост кошке понемножку». А ещё вице-спикер Сената! От умудрённых жизненным опытом сенатором надо бы ждать законов по реструктуризации долгов работающих граждан, кредитных каникул, амнистий и списания кредитных долгов к примеру инвалидам 1 группы в суммах до 500 тысяч рублей. Для всех граждан снижению процентов по кредитам и ограничению роста неустойки и процентов по долгам неплательщикам. Ведь что получается ? Тело кредитам плательщик может гасить и даже по срокам, но проценты и неустойки по просрочкам создают нарастающий ком из которого неплательщик не может выбраться надолго и попадает в «долговую яму». А известно банкиры это безжалостные люди, каких ещё не рождала Земля Русская! Можно много говорить о свободе и европейских ценностях, но экономическая кабала банков перечеркивает все эти достижения человеской цивилизации за его многовековую историю. Ростовщик- банкир это человек почти не человек. Это человек- робот, помешанный на деньгах.
Сергей Б
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Сегодня в 17:20
Какая забота – ни один человек в стране не останется фактически без средств к существованию.

А еще читал где-то, что по Югре прокуратура обнаружила вдруг около тысячи нарушений в работе судебных приставов.

Видимо грабили напропалую оставляя людей без средств к существованию – люди умирали и выплачивать долги становилось некому.

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