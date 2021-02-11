Оформление туристических виз россиянам на Кипр начнется в марте

Возможность отдохнуть на Кипре замаячит перед россиянами в марте — республика объявила о том, что снова начнет оформление туристических виз: об этом посольство страны в Москве рассказало «Известиям». Оформление будет дистанционное, лично подавать документы не надо — достаточно зарегистрироваться через сайты посольства и консульства.

При прибытии на отдых с туристов спросят актуальный отрицательный результат теста на коронавирус — даже если пройдена вакцинация: сертификат о прививке принимать не будут. И даже с этим результатом придется сдать повторный тест уже непосредственно на Кипре.

По-прежнему нужна кипрская или шенгенская виза — и билет на самолет. С последним сложнее всего: несмотря на то, что еще в ноябре прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» заявляла о возобновлении рейсов на Кипр, этого фактически до сих пор не произошло — Росавиация сообщает, что самолеты туда пока не летают.