В Няганской окружной больнице появилась «коробка храбрости»

Маленьким няганцам дарят игрушки за храбрость на болезненных процедурах. В процедурном кабинете детского отделения Няганской окружной больницы появилась «Коробка храбрости», полная кукол, солдатиков и пони. Игрушками делятся как пациенты, так и неравнодушные жители города.

Одними из последних детскими сокровищами поделился коллектив Няганского общества инвалидов. «Сегодня собрался целый пакет небольших игрушек, который мы, с самыми добрыми пожеланиями, хотим передать ребятам, проходящим лечение. Выздоравливайте скорее», - делится добрыми новостями председатель Няганского общества инвалидов Людмила Зыскина.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью Любви Карасевой, невостребованность игрушек, которые жертвуют няганцы обществу инвалидов, им только на руку: «Поскольку детки вырастают, им эти игрушки девать некуда. Если вещи, бытовую технику, обувь из социальной лавки разбирают, то игрушки чаще всего остаются невостребованными. Поэтому (сотрудники общества инвалидов) их собирают, и привозят нам. Единственные игрушки, которые мы не берем – те, что не поддаются обработке (дезинфекции). Мягкие игрушки, например». Кроме того, нередко помогает проекту и группа «Отдам даром», куда няганцы выставляют свои радости из детства, которые им больше не нужны.

Дети от коробки в восторге. И это действительно помогает. «Реагируют отлично. Мы их уговариваем брать максимум две игрушки. Они довольно быстро отвлекаются, начинают рыться в коробочке, смотреть – игрушек же много. Когда внимание переключается с одного события на другое - неприятная процедура забывается гораздо быстрее. Дети быстро переключаются на поиск игрушки с того, что происходило минуту назад», - рассказывает представительница няганской больницы.

«Любые неравнодушные жители, кто хочет помочь детям, может принести их к нам, обратившись в стол справок детского отделения, на первом этаже», - призывает Людмила.

Акция «Коробка храбрости» - всероссийская, и к ней уже подключилось множество лечебных учреждений округа, в том числе и из Сургута. Год назад siapress.ru уже писал о том, что к акции присоединилось детское отделение Сургутской ПНД. Также в ноябре несколько коробок, набитых игрушками, детским больницам Югры пожертвовало региональное отделение Сбера совместно с благотворительным фондом «Клуб добряков».