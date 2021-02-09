ОНФ предложил возможность отказаться от большинства функций интернет-банка

ОНФ предложил ограничить пенсионерам возможности интернет банка. С соответствующей инициативой Общероссийский народный фронт обратился к Центробанку, сообщает газета «Известия». По мнению представителей общественности, это снизит число случаев обмана пожилых людей мошенниками.

В частности, общественники предлагают возможность добровольного письменного отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов – функций, из-за которых люди в возрасте лишаются своих средств, доверившись «сотрудникам банков», и прочим телефонным мошенникам. При этом пожилой человек, написав отказ, все еще сможет снимать наличные, платить картой в стационарных магазинах и принимать переводы от других людей.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что это решение не только окажется эффективным, но и не потребует значительных финансовых расходов. Еще одной мерой борьбы с мошенниками может быть заявление на запрет сотовому оператору на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

По данным «Известий», за 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей, что отмечено в материалах фронтовиков. В 60% случаев жертвы преступлений - люди от 50 до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Чаще всего пенсионеры ведутся на уловки аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.

Югорчане лишаются накоплений регулярно, и не всегда это пенсионеры. Недавно siapress.ru писал о югорчанке, которая лишилась более 500 тыс. руб., узнав в звонившей мошеннице сестру из Канады. Та просила денег якобы для своего благотворительного проекта.