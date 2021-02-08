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​Заживем как прежде? В Кремле рассказали, когда вернемся к «доковидной» жизни

Песков заявил о возвращении к «нормальной жизни» в августе 2021

​Заживем как прежде? В Кремле рассказали, когда вернемся к «доковидной» жизни
Фото: pixabay.com

Вернуться к допандемийной жизни россияне смогут в конце августа 2021 года. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», – предположил спикер в разговоре с ТАСС. Также он уточнил, что развитие событий напрямую зависит от формирования коллективного иммунитета. По его мнению, к середине лета устойчивы к вирусу будут 60% россиян. Такой процент населения с иммунитетом к коронавирусу, согласно расчетам иммунологов, должны достичь страны мира. В этом направлении работают: наращивание темпов вакцинации, по мнению Пескова, как в России, так и в других странах, приближает сроки снятия ограничений.

В Югре на сегодняшний день наблюдается планомерное снижение количества заболевших. За последние сутки коронавирус подтвердился у 140 югорчан, три пациента не смогли побороть болезнь.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 93, комментариев: 0
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