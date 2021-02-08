В Общественной палате предложили изъять крепкий алкоголь из продуктовых магазинов

В России предложили запретить продавать крепкий алкоголь в продуктовых магазинах. С соответствующим предложением выступил глава организации «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в своем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает RT. Идея общественника заключается в том, чтобы перенести продажу алкоголя крепче 15% из продуктовых в магазины, продающие только алкоголь.

Хамзаев отметил, что отдел с алкоголем занимает весомую часть торгового пространства, притом что этот отдел служит рекламной цели среди граждан, в том числе и несовершеннолетних, которые пришли в магазин за продуктами. «В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

Хамзаев довольно часто попадает со своими инициативами в поле зрения СМИ. Так, перед Новым годом он отметился предложением объявить 31 декабря выходным днем. А в ноябре он же предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, сославшись на то, что в первые дни года возрастает количество алкогольных отравлений. Идею не поддержали.