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​Российские трезвенники просят убрать алкоголь из продуктовых магазинов

В Общественной палате предложили изъять крепкий алкоголь из продуктовых магазинов

​Российские трезвенники просят убрать алкоголь из продуктовых магазинов
Фото: pixabay.com

В России предложили запретить продавать крепкий алкоголь в продуктовых магазинах. С соответствующим предложением выступил глава организации «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в своем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает RT. Идея общественника заключается в том, чтобы перенести продажу алкоголя крепче 15% из продуктовых в магазины, продающие только алкоголь.

Хамзаев отметил, что отдел с алкоголем занимает весомую часть торгового пространства, притом что этот отдел служит рекламной цели среди граждан, в том числе и несовершеннолетних, которые пришли в магазин за продуктами. «В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

Хамзаев довольно часто попадает со своими инициативами в поле зрения СМИ. Так, перед Новым годом он отметился предложением объявить 31 декабря выходным днем. А в ноябре он же предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, сославшись на то, что в первые дни года возрастает количество алкогольных отравлений. Идею не поддержали.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 275, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:47
"глава организации «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев " - к доктору, что ли, пусть запишется этот глава.
Раз без запретов от бухла удержаться не может
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:34
Или алкоголь убрать из продуктовых магазинов, или трезвенника Хамзаева из Общественной палаты.

Вспоминая времена трезвенника Горбачева вывод напрашивается сам собой.
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