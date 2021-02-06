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Россияне стали больше материться в соцсетях, несмотря на запрет

После запрета материться в российских сегментах соцсетей все равно регистрируют рост числа публикаций с нецензурной речью

Россияне стали больше материться в соцсетях, несмотря на запрет
фото: bel.cultreg.ru

После запрета нецензурной брани в социальных сетях россияне стали чаще материться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». Так, за первые дни февраля 2021 года россияне в популярных соцсетях сделали более 600 тысяч публикаций, в которых фигурировала обсценная лексика.

За 3-4 февраля прошлого года (в 2020 1 и 2 числа месяца были выходными, когда активность пользователей выше, поэтому сравнивать те же даты было некорректно) специалисты зафиксировали всего 426,5 тысяч нецензурных выражений.

«Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминания нецензурной брани в постах пользователей и их комментариях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке», – отмечается в материале РБК.


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06 февраля в 11:33, просмотров: 1672, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
06 февраля в 23:25
Вот какой им на....й дело, как там кто в интернете разговаривает. Собственно, он тем и отличается, что тут послать могут.
Какие-то нетрадиционалисты (в плохом смысле этого слова), ей Богу!

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