После запрета материться в российских сегментах соцсетей все равно регистрируют рост числа публикаций с нецензурной речью

После запрета нецензурной брани в социальных сетях россияне стали чаще материться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». Так, за первые дни февраля 2021 года россияне в популярных соцсетях сделали более 600 тысяч публикаций, в которых фигурировала обсценная лексика.

За 3-4 февраля прошлого года (в 2020 1 и 2 числа месяца были выходными, когда активность пользователей выше, поэтому сравнивать те же даты было некорректно) специалисты зафиксировали всего 426,5 тысяч нецензурных выражений.

«Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминания нецензурной брани в постах пользователей и их комментариях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке», – отмечается в материале РБК.