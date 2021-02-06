Всероссийскую перепись населения проведут осенью 2021 года: причиной переноса даты стал COVID-19

Дату начала двенадцатой всероссийской переписи населения вновь перенесли – теперь она состоится в сентябре 2021 года. Такое решение было принято правительством страны и специалистами Росстата в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Причины очевидны. Эпидемиологическая обстановка облегчается, но все еще остается непростой. Массовая вакцинация началась, но еще не успела охватить большинство населения. В этой ситуации проведение переписи в апреле могло бы превратиться в риск для здоровья миллионов людей. А переписчики могли бы столкнуться с нежеланием респондентов подвергать себя дополнительному риску», – рассказал модератор официального сообщества о переписи населения во «ВКонтакте».