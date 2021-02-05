В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. В Госдуме разрабатывают законопроект о новых выплатах для беременных россиянок. Он предполагает, что женщина в период беременности получает специальный сертификат, который дает ей право на получение выплаты в размере 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Автор законопроекта депутат Госдумы Николай Земцов считает, что данная мера позволит поддержать женщин в трудный период, за счет чего в стране сократится количество абортов и повысится рождаемость. «Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», – цитирует Земцова Lenta.ru.

Предполагается, что документ вынесут на рассмотрение парламента в весеннюю сессию.