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Олег Мызгин: «Газпромбанк – малому и среднему бизнесу»

Интервью с управляющим филиалом Газпромбанк в Сургуте Олегом Мызгиным

Олег Мызгин: «Газпромбанк – малому и среднему бизнесу»

Чтобы выдержать серьезную конкуренцию, банки должны оперативно реагировать на новые вызовы и учитывать изменяющиеся запросы клиентов. Газпромбанк поддерживает такой подход и предлагает новые продукты, развивает дистанционные каналы продаж для всех клиентов, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса.

О том, что готов предложить Газпромбанк в этом сегменте, поговорим сегодня с управляющим Филиалом в Сургуте Олегом Мызгиным.

- Олег Федорович, какие услуги Газпромбанк готов предложить предприятиям малого и среднего Бизнеса?

- Хочу начать с того, что в период пандемии особенно важным стал выбор канала коммуникаций: значительно увеличился спрос на дистанционные услуги. Эта тенденция актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Банк предлагает клиентам онлайн подачу документов на открытие счета, используя систему ГПБ Бизнес-онлайн (www.gbo.gazprombank.ru), в системе можно зарезервировать счет, а после открытия первого счета, последующие будут открываться полностью онлайн, без необходимости посещения офиса Банка.

- Что банк может предложить клиентам малого и среднего бизнеса в рамках расчётно-кассового обслуживания?

- Расчётно-кассовое обслуживание Газпромбанка традиционно учитывает основные потребности клиентов. В рамках пакета услуг РКО Клиент может выбрать фиксированный тариф, что позволит ему управлять финансами и выстраивать планирование. Банк не удерживает с него дополнительных комиссий за открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк».

- Какие новые продукты и услуги появились у Банка?

- Банк предлагает новую услугу - прием платежей в пользу юридических лиц при помощи QR-кода Системы быстрых платежей Центрального Банка РФ. СБП создана в качестве альтернативы платежным поручениям и эквайрингу, обеспечивает моментальный перевод денег на расчетный счет и гарантирует полную безопасность операций. Комиссия СБП ниже эквайринга, не требуется никакого дополнительного оборудования - достаточно личного смартфона. Можно использовать уже имеющееся оборудование или просто наклейку с QR кодом. Деньги сразу поступают на расчетный счет компании.

- Как происходит оплата через СБП?

- Покупатель подходит к кассе для оплаты, сканирует QR код экрана кассы, POS терминала или монитора, Банк покупателя предает в СБП распоряжение о переводе и получает чек об успешной оплате, деньги переводятся со счета покупателя и сразу поступают на расчётный счет продавца. Газпромбанк является одним из лидеров рынка и идет в ногу со временем, разрабатывая и внедряя современные, высокотехнологичные продукты. Оплата по QR-коду набирает популярность по всему миру, основным преимуществом системы является возможность безопасно и быстро сделать перевод денежных средств. Узнать подробную информацию можно при обращении в офис Банка в Сургуте.

- В чем преимущества зарплатных проектов для малого и среднего Бизнеса?

- Газпромбанк предлагает три пакета услуг по зарплатному проекту: зарплатный Мир, для сотрудников организаций бюджетной категории, зарплатный Универсальный и зарплатный Премиум. Преимущества для клиентов: централизованный договор с выпуском карт по всей России, зачисление средств на карты по единому реестру не более чем за 30 минут, персональный менеджер. Для сотрудников по зарплатным картам предусмотрены индивидуальные предложения по кредитам и ипотеке, безлимитная выдача наличных по всему миру – бесплатно, а также программа лояльности на выбор (кешбэк или накопление миль) и др.

- Есть ли кредитные программы для предпринимателей?

- Газпромбанк предлагает среднему и малому бизнесу гибкие условия по залогам, индивидуальное ценообразование, удобный график погашения и различные сроки кредитования. Стоит отметить особые условия для подрядчиков ПАО «Газпром». Получить консультацию можно в офисе Банка.

- Расскажите подробнее о предложениях Газпромбанка участникам ВЭД?

В ГПБ Бизнес – онлайн есть возможность подключить личный кабинет участника ВЭД, где доступны реестры контрактов, деклараций, отчетности и сообщения от Банка. В Газпромбанке организованы сервисы предварительного информирования о возможных нарушениях сроков и порядка предоставления документов валютного контроля. Газпромбанк нацелен на минимизацию рисков нарушения валютного законодательства нашими клиентами. В линейке тарифных планов есть пакет услуг «ВЭД», подключая который, клиент получает услуги персонального менеджера валютного контроля, который сопровождает все операции по ВЭД, консультирует и проводит глубокую экспертизу контрактов. Эта опция для клиентов малого и среднего бизнеса абсолютно бесплатна.

Важно добавить, что несмотря на то, что Газпромбанк активно развивает дистанционные каналы обслуживания, для клиентов, которые предпочитают личное общение со специалистами, всегда остается возможность посетить офис. Мы не ограничиваем выбор клиентов и соблюдаем все меры безопасности, необходимые в условиях пандемии.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 345, комментариев: 0
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