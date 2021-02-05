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​В Югре определили размер выплат ко Дню Победы

Ко Дню Победы более 4,5 тысячи югорчан получат от 5 до 15 тысяч рублей

​В Югре определили размер выплат ко Дню Победы
Фото: pixabay.com

Единовременную денежную выплату ко Дню Победы получат 4 733 жителя Югры. Ее размер составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

«Выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставлена инвалидам, участникам Великой Отечественной войны; югорчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей. Труженикам тыла будет выплачено по 10 тысяч рублей. Выплата в 5 тысяч рублей будет предоставлена вдовам погибших инвалидов и участников войны», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям югорчан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне утвердили на заседании правительства 5 февраля.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 286, комментариев: 2
Комментарии:
Марина Пудовкина
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Сегодня в 15:08
"Неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей." Есть работающие пенсионеры из числа узников концлагерей? То есть если они работающие, то уже и не из числа узников концлагерей? Для них уже нет 15 тыщ? Ужас какой-то.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:55
Да здесь откровенный ляп в отношении узников концлагерей. Если не работаешь то ты «узник», если работаешь, то ты «нет». Однако этот статус дан работающему и неработающего пенсионеру бывшему узнику концлагеря на основании документов и ревизии какого-то чинуши не подлежит. Однако наше «Правительство» думает иначе. Также как сделала Дума ХМАО с льготой ветеранам труда за оплату жилья и коммунальных услуг. Если допустим ветеран труда по каким либо причинам, в том числе и уважительным, допустил в течение шести месяцев задолженность по платежам за жилье и коммуналку, то они за эти месяцы льготу своим постановлением отменили. После погашения задолженности сумма льготной компенсации не возвращается и претензии не принимаются. А какое отношение имеет Дума ХМАО к льготным компенсациям за жилье ветеранам труда? Оказывается непосредственное механизм оплаты компенсации типа «сначала стулья, а потом деньги». То есть сначала «стулья» в УК, а затем деньги ветерану. Что же получается? УК по любому получает 100% оплату от ветерана. А бюджет оплатит ветерану льготу при условии отсутствия задолженности? Какая связь между УК и бюджетом? Никакой. Однако закон о шести месяцев просрочки за жилье позволяет бюджету не оплачивать льготу за шесть просроченных месяцев и экономить бюджетные деньги. Коммерция получается. Потому как деньги на ветерана заложены в годовом бюджете. Но это мелочи «по сравнения с мировой революцией». Таким образом плевали они на статус ветерана, узника и других льготников издают региональные подзаконные акты, ревизуя на своё усмотрение федеральные законы и льготы по ним. . Какие государственные льготы? Они превратили государственные льготы в региональные. Узник концлагерей стал региональный льготников и Правительство ХМАО решает дать ему Дню Победы выплату или не дать. Сейчас решила не дать по очень сомнительному основанию. Работает понимаешь ещё бывший узник. Хотя этому работающему пенсионеру, бывшему узнику, наверняка, как минимум уже более 76 лет. Где логика или элементарная совесть?
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