Ко Дню Победы более 4,5 тысячи югорчан получат от 5 до 15 тысяч рублей

Единовременную денежную выплату ко Дню Победы получат 4 733 жителя Югры. Ее размер составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

«Выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставлена инвалидам, участникам Великой Отечественной войны; югорчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей. Труженикам тыла будет выплачено по 10 тысяч рублей. Выплата в 5 тысяч рублей будет предоставлена вдовам погибших инвалидов и участников войны», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям югорчан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне утвердили на заседании правительства 5 февраля.