Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

С 15 февраля из России снова можно будет летать в Азербайджан и Армению. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. «Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)», - говорится в сообщении.

С 8 февраля самолеты станут чаще летать из России в Киргизию – три раза в неделю вместо одного. Также с трех до пяти увеличится количество авиарейсов из российской столицы в белорусскую. Ранее сообщалось, что с этого же дня Россия возобновит полеты в Грециею и Сингапур.