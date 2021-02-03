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​Айфоны вскоре можно будет разблокировать в маске

Apple усовершенствует Face ID — разблокировать айфон можно будет, не снимая маску

​Айфоны вскоре можно будет разблокировать в маске
Фото: pixabay.com

Разблокировать айфон, не снимая маску, можно будет в скором времени: 3dnews.ru сообщает об испытаниях новой функции в iOS, которая упростит распознавание лица владельца с учетом нынешних масочных времен.

Впрочем, усовершенствованный Face ID будет доступен только владельцам часов Apple Watch — если они на руке, то для разблокировки айфона понадобится только взгляд на его экран.

Напомним, что сейчас смартфон может распознать только открытое лицо владельца — требуется или снять маску, или по старинке ввести код авторизации.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 204, комментариев: 0
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