Apple усовершенствует Face ID — разблокировать айфон можно будет, не снимая маску

Разблокировать айфон, не снимая маску, можно будет в скором времени: 3dnews.ru сообщает об испытаниях новой функции в iOS, которая упростит распознавание лица владельца с учетом нынешних масочных времен.

Впрочем, усовершенствованный Face ID будет доступен только владельцам часов Apple Watch — если они на руке, то для разблокировки айфона понадобится только взгляд на его экран.

Напомним, что сейчас смартфон может распознать только открытое лицо владельца — требуется или снять маску, или по старинке ввести код авторизации.