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​Белоруссия лишилась чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии — Белоруссии в проведении отказали

​Белоруссия лишилась чемпионата мира по хоккею
Фото: pixabay.com

Белоруссия не будет проводить чемпионат мира по хоккею: единственным городом, который примет чемпионат, стала Рига, ее объявила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Отметим, что изначально предполагалось, что спортивное событие будет проходить в двух столицах — Риге и Минске, однако после того как основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea отказались его финансировать в случае участия Белоруссии, руководство федерации поменяло решение.

Спонсоры, напомним, решили отказаться от дел с Белоруссией в знак солидарности с протестующими против действующего президента Александра Лукашенко, которого они не признают легитимным.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня этого года.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 51, комментариев: 0
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