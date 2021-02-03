Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии — Белоруссии в проведении отказали

Белоруссия не будет проводить чемпионат мира по хоккею: единственным городом, который примет чемпионат, стала Рига, ее объявила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Отметим, что изначально предполагалось, что спортивное событие будет проходить в двух столицах — Риге и Минске, однако после того как основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea отказались его финансировать в случае участия Белоруссии, руководство федерации поменяло решение.

Спонсоры, напомним, решили отказаться от дел с Белоруссией в знак солидарности с протестующими против действующего президента Александра Лукашенко, которого они не признают легитимным.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня этого года.