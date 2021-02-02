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​Суд отправляет Алексея Навального в колонию

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии

​Суд отправляет Алексея Навального в колонию
Скрин: телеканал Дождь

Во вторник, 2 февраля, оппозиционному политику Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и назначил наказание - 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Суд счел, что Навальный неоднократно нарушал условия приговора во время отбывания условного срока, передает «Дождь».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда вернулся после лечения в Германии. ФСИН требовало заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Прокуратура требование поддержала.

Адвокаты Навального и он сам настаивали, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении. Кроме того, они неоднократно заявляли, что ЕПСЧ признал приговор по делу «Ив Роше» необоснованным.

В 2014 году Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, его брата Олега — к 3,5 годам колонии.

Стоит отметить также, что с учетом отбытого ранее домашнего ареста Навальному предстоит провести в колонии 2,8 года. Защита оппозиционера будет обжаловать решение.


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02 февраля в 22:31, просмотров: 274, комментариев: 7
Комментарии:
йося
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02 февраля в 22:58
И поделом, ибо нехрен!
йося
не нравится
02 февраля в 23:01
Походу спонсоры конкретно швыранули использованный презерватив.
О чем так однозначно говорит выражение лица пациента.
Alkonowa1ow
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02 февраля в 23:31
Осознанный выбор Алексея Навального в пользу колонии. Сидел бы в Германии. Не лез бы на рожон. Может быть и обошлось. Или «отмазался», сдав медкарту и попутно всех кураторов из западных спецслужб. Однако.....
c13 Alkonowa1ow
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02 февраля в 23:47
создается впечатление что западные спецслужбы больше заботятся о россиянах чем сама Россия)
Дммтрий йося
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02 февраля в 23:49
Встряну..... Неоднократно использованный презерватив!!!
Дммтрий
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02 февраля в 23:52
Ну чё!... даже я малость выражу симпатию ментам! Шестьдесят раз кинуть ФСИН... и за меньшие косяки расстреливали!? Терпилы бл..!
sst
не нравится
Сегодня в 00:00
СБ прогул ставим?...нет пасквиля...
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