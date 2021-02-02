Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии

Во вторник, 2 февраля, оппозиционному политику Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и назначил наказание - 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Суд счел, что Навальный неоднократно нарушал условия приговора во время отбывания условного срока, передает «Дождь».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда вернулся после лечения в Германии. ФСИН требовало заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Прокуратура требование поддержала.

Адвокаты Навального и он сам настаивали, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении. Кроме того, они неоднократно заявляли, что ЕПСЧ признал приговор по делу «Ив Роше» необоснованным.

В 2014 году Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, его брата Олега — к 3,5 годам колонии.

Стоит отметить также, что с учетом отбытого ранее домашнего ареста Навальному предстоит провести в колонии 2,8 года. Защита оппозиционера будет обжаловать решение.