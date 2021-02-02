Эксперты-аналитики спрогнозировали пиковый скачок цен, который государство не сможет сдержать

В феврале россиян ждет пиковый скачок цен на продукты - инфляция в России составит 5,5% в годовом выражении. Об этом рассказало РИА Новости на основе своего консенсус-прогноза с привлечением аналитиков.

По мнению экспертов, принявших участие в опросе, правительство не сможет остановить подорожание продуктов питания, поспособствует этому и нестабильный курс рубля – поставщики будут учитывать это, «накидывая» на ценник.

Тем не менее, эксперты считают, что после прохождения пика, цены пойдут на спад – факторы, которые вынуждают компании увеличивать цены, должны выдохнуться к весне. Центробанк считает, что к середине года инфляция вернется к уровню в четыре процента.

Если местные продукты питания подорожают скоро – техника и одежда дорожает уже сейчас. По сведениям РБК, это произошло из-за резкого роста тарифов на перевозку морем - к концу года она увеличилась в шесть раз. Чтобы компенсировать это, ритейлеры вынуждены увеличивать цены на импортную обувь, бытовую технику и мебель, перевозимую в морских контейнерах.