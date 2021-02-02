В 2020 году в ХМАО выдано 318 тысяч микрозаймов

В 2020 году жителям Югры выдано 317 913 микрозаймов – кредитов до 30 тысяч рублей. По сравнению с 2019-м годом, когда югорчане взяли 314 762 займов «до зарплаты», их число немного выросло – на один процент. При этом в России показатель сократился на 0,9 процента. В целом по стране за год выдано 18,78 млн единиц микрозаймов, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что снижение выдачи кредитов «до зарплаты» в период пандемии было не таким значительным, как как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах.

«После сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась. В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», - добавил эксперт.

Напомним, что в 2020 году жители Югры взяли 253 851 потребительский кредит, что почти на 26 процентов меньше, чем в 2019-м.