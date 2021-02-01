С 13 февраля запускают прямой рейс в Занзибар из Екатеринбурга

Самое популярное туристическое направление этого сезона станет доступнее уральцам. С 13 февраля Royal Flight запускает прямой беспосадочный рейс в Занзибар из Екатеринбурга. Полетная программа будет выполняться до 1 мая, рассказала корреспонденту siapress.ruдиректор екатеринбургского туристического агентства «Гранд-Тур» Наталия Валк.

Занзибар – сейчас самое востребованное направление для отдыха среди сургутян. «Потому что лететь девять часов, не требуется долгое оформление визы (виза стоит 50 долларов, ее оформляют по прилету), есть отели «Все включено» и самое главное — не нужны тесты на коронавирус. То есть туристы не рискуют сесть на карантин», – объяснила ранее руководитель студии путешествий «SoloWay» Елена Соловьева.

Аэропорт «Кольцова» получил возможность возобновить международные перелеты с 8 февраля.