В Роструде рассказали, как будем работать в феврале

Всего 19 рабочих дней ждет россиян в феврале 2021 года. Как будем отдыхать на праздники, рассказали в Роструде «Роструде РИА». В связи с тем, что День защитника Отечества 23 февраля выпадает на будний день – вторник, в ведомстве решили сделать последнюю рабочую неделю февраля самой короткой. Выйти на работу гражданам предстоит сразу же после праздника - 24 февраля – и доработать до конца недели. Тем, кто трудится на «пятидневке», придется отработать лишнюю субботу в счет понедельника перед мужским днем. Это будет единственная шестидневная рабочая неделя в году, отметили в ведомстве. При этом 20 февраля рабочий день будет сокращен: «Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, в котором закреплено, как отдыхаем в феврале, рабочий день перед Днем защитника Отечества должен закончиться раньше на 1 час».