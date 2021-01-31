Рената Литвинова анонсировала новый альбом Земфиры

«Совсем скоро, совсем близко», — так режиссер и актриса Рената Литвинова анонсировала новый альбом своей подруги, певицы Земфиры.

По словам Литвиновой, этот диск — лучшее, что написала Земфира. «Сегодня я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости: одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — заявила она на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее Земфира заявляла, что, возможно, не будет больше выпускать полноформатные альбомы. Последняя студийная пластинка вышла почти восемь лет назад: это был альбом «Жить в твоей голове». После этого выходили только концертный диск и пара синглов.