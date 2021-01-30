Роскомнадзор предупредил представителей соцсетей об административной ответственности за призывы к митингам

TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте оказались в «черном списке» Роскомнадзора. Их представителей вызвали органы надзора в сфере коммуникаций «для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее ведомство сообщало, что более половины таких материалов не были уничтожены: во ВКонтакте удалено 50% незаконной информации от общего объема выявленной, в Instagram – 17%, видеохостинг YouTube – 50%, TikTok удалила 38% информации. Роскомнадзор предупреждал соцсети об ответственности за агитацию подростков к участию в митингах 21 января. В итоге 23 января на семь коммуникационных ресурсов были наложены штрафы именно за это правонарушение. Каждый из них заплатит за размещение запрещенного контента от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.