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​Роскомнадзор оштрафует соцсети из-за агатацию к участию в митингах

Роскомнадзор предупредил представителей соцсетей об административной ответственности за призывы к митингам

​Роскомнадзор оштрафует соцсети из-за агатацию к участию в митингах
Фото: pixabay.com

TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте оказались в «черном списке» Роскомнадзора. Их представителей вызвали органы надзора в сфере коммуникаций «для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее ведомство сообщало, что более половины таких материалов не были уничтожены: во ВКонтакте удалено 50% незаконной информации от общего объема выявленной, в Instagram – 17%, видеохостинг YouTube – 50%, TikTok удалила 38% информации. Роскомнадзор предупреждал соцсети об ответственности за агитацию подростков к участию в митингах 21 января. В итоге 23 января на семь коммуникационных ресурсов были наложены штрафы именно за это правонарушение. Каждый из них заплатит за размещение запрещенного контента от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.


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Сегодня в 22:23, просмотров: 123, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 22:32
Странно. А как иначе узнавать? Прокламации печатать?
kosha Швондер.
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Сегодня в 23:19
За призывы в прокламациях к незаконным выступлениям тоже настучат.
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