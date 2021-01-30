16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России размер некоторых социальных пособий вырастет почти на 5%

В правительстве РФ подписали документ об индексации социальных выплат

​В России размер некоторых социальных пособий вырастет почти на 5%
Фото: russificatekids.com

В России размер некоторых социальных пособий вырастет почти на 5% Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат. Главным образом повышение коснется пособий, «которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве», – уточняется на сайте правительства. Также подрастет сумма выплат на детей: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. При этом рост составит 4,9%.

«С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», – поясняют меру социальной поддержки в правительстве.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:37, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 2810
  2. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 1781
  3. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 1523
  4. ​Сургут снова ищет мэра 1493
  5. ​От жителей Сургутского района ждут идей развития Русскинской 1011
  6. ​Вторую жизнь получили новогодние елки в Югре 975
  7. ​МегаФон и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 904
  8. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 692
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 654
  10. ​Банк УРАЛСИБ в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза 521
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8552
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8002
  3. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4759
  4. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3910
  5. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3856
  6. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3777
  7. «Несовершеннолетних нет!»​ 3545
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 3485
  9. ​30 человек? Это много 3439
  10. В девяти школах Нижневартовска дети будут учиться в смешанном формате 3115
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21048
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17697
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15125
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14689
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12690
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11213
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10665
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9888
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9884
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 9369

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика