В правительстве РФ подписали документ об индексации социальных выплат

В России размер некоторых социальных пособий вырастет почти на 5% Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат. Главным образом повышение коснется пособий, «которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве», – уточняется на сайте правительства. Также подрастет сумма выплат на детей: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. При этом рост составит 4,9%.

«С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», – поясняют меру социальной поддержки в правительстве.