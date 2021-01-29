16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​МегаФон и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect

Якутия стала первым регионом, с которым МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect

​МегаФон и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect
Фото: МегаФон

Якутия стала первым регионом, с которым МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Компания планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых.

Соглашение о сотрудничестве направлено на взаимодействие при строительстве отвода, который обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики Саха (Якутия). Правительство Якутии окажет координационную и административную поддержку проекта.

МегаФон будет развивать цифровую инфраструктуру республики и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. Соглашение также предполагает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что будет способствовать социально‑экономическому развитию региона.

«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора», – отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Напомним, в ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Часть этого маршрута проходила через Карское море в районе населенных пунктов Ямало-Ненецкого АО - Саббета, Ямбург. Общая протяженность исследуемого участка в 2020 году составила 6500 км. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:46, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 1615
  2. ​Конкурс на нового главу не отменить. Суд отказывает Евгению Барсову по всем ходатайствам 1461
  3. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 1392
  4. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 1250
  5. Ученики одной из сургутских школ создают информационную стену, помогающую больше узнать о родном городе 1181
  6. ​Туристы, планирующие путешествие в День влюбленных, находят Сургут привлекательным 829
  7. ​Сургутские энергетики ликвидируют последствия проделок «бешеного» самосвала 790
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 722
  9. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 614
  10. ​Невнимательный водитель самосвала устроил потоп на одной из сургутских улиц 583
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8319
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7831
  3. Не отморозились 6401
  4. ​Призрак Навального 4951
  5. ​Замороженный протест 4742
  6. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4599
  7. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3908
  8. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3732
  9. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3727
  10. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3617
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21032
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17558
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14979
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14518
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12567
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11048
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10512
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9769
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9543
  10. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9148

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика