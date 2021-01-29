​В самом крупном городе Югры построят второй мост через реку Обь

Документ, обосновывающий предстоящую стройку, был опубликован Главгосэкспертизой.

Общая длина мостового перехода, который свяжет сразу три территории (Сургутский, Нефтеюганский район и городской округ Сургут) составит 45,389 км, включая саму длину моста через Обь – 1,758 км. В составе сооружения будет три автомобильных дороги, восемь мостов через водоемы, путепроводы, транспортные развязки.

В документе Главгосэкспертизы было отмечено, что строить переход собираются рядом с уже имеющейся дорогой, а это должно сократить затраты на строительство. Также ведомство считает, что новая переправа облегчит вывод транзитного транспорта из черты города, снизит затраты по содержанию действующего моста через Обь и улучшит экологическую ситуацию в городе. Помимо этого, мост позволит разгрузить транспортный поток, в том числе наладив пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта.

Застройщиком мостового перехода выступит Управление автомобильных дорог.

Действующий вантовый мост, запущенный в эксплуатацию в 2000 году, не выдерживает растущего транспортного потока. В связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности. Автомобильная дорога, которая примкнет к мосту, станет частью федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард».