Авиасообщение с Грецией и Сингапуром возобновится 8 февраля

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Соответствующее решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», - говорится в сообщении опубликованном на сайте правительства РФ.

Кроме того, с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Ассоциация туроператоров России напомнила, что для въезда в Грецию гражданам РФ необходимо иметь сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Сингапур принимает только отдельные категории граждан.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, а также увеличила количество регулярных рейсов в Египет по маршруту «Москва – Каир».

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