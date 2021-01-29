Малоимущих в России стало меньше, свидетельствует Росстат

Росстат выявил, что число малоимущих в сравнении с предыдущим кварталом сократилось на 1,1 млн человек (19,9 млн человек или 13,5% населения страны). В 3 квартале 2020 года за чертой бедности оказалось 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны. Данные приводит Росстат.

Улучшение ситуации ведомство связывает с увеличением денежных доходов на душу населения на 6,7% (с 32 854,4 руб. во 2 квартале 2020 г. до 35 042,8 руб. в 3 кв. 2020 г.). В частности, по мнению Росстата, доход россиян увеличился за счет выделенных правительством России 255,6 млрд рублей в качестве социальной поддержки во время пандемии коронавируса. Большая их часть была предназначена семьям с детьми.

Итоговая оценка числа россиян за чертой бедности будет представлена Росстатом позднее. В ней ведомство учтет все сезонные и годовые выплаты, а также прочие доходы.