Легендарный актер театра и кино Василий Лановой умер на 88 году жизни от коронавируса

Накануне, 28 января скончался легендарный российский и советский актер Василий Лановой. Он ушел из жизни через 12 дней после своего последнего дня рождения. Ему было 87 лет.

Василий Семенович почти месяц провел в больнице, куда попал из-за проблем с дыханием. Позже у него диагностировали коронавирус. За несколько часов до смерти звезду кино и театра перевели в реанимацию, но спасти актера не удалось.

За всю свою жизнь Василий Лановой был удостоен 48 различных наград и званий. У него гигантское количество работ в кино и на театральных подмостках, также Лановой занимался озвучкой литературных произведений и записывал радиоспектакли, был театральным педагогом и автором книг.

Первый фильм с участием актера вышла в свет в 1954 году – «Аттестат зрелости», последний – целых 62 года спустя – «Чужой дед». Среди множества картин с участием артиста выделим эти (хотя, как мы уже писали, их гораздо больше):

«Офицеры», «Алые паруса», «Три мушкетёра», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны», «Антоний и Клеопатра», «Петровка, 38», «Мелочи жизни».