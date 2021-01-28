Россиянам запретили редактировать фотографии на паспорт

Фото на паспорт — без ретуши и прочих фотошопов: новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов запретил россиянам редактировать фотографии, предназначенные для главного документа. На изображении должно быть фото человека как есть, говорится в документе, про который пишет «Российская газета».

Это значит не только запрет на пост-обработку. Нельзя сниматься в линзах, изменяющих цвет глаз; исходя из этого, можно отметить, что цветные фотографии разрешены. В очках можно фотографироваться только в том случае, если их носят постоянно, причем тонированные стекла в них недопустимы.

Также под запретом — форменная одежда, поскольку в таком виде полюбили сниматься всевозможные мошенники и аферисты.